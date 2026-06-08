La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 Crucero A.R.A. General Belgrano de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso para cubrir el siguiente espacio curricular:

2 hs Ciencias Naturales Aplicadas a los Procesos Productivos (Cátedra compartida) STF, 4º Año 1º div. Perfil Veterinario

Horario: Martes: 11.10- 11.50; 11.50 a 12.30

08.00 hs 1º llamado Art. 140 resol 1000/13

08.30 hs 2º llamado Art. 143 resol 1000/13

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 15 de septiembre del corriente año

Presentarse con D.N.I., credencial de puntaje, y carpeta de antecedentes.