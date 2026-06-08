La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 Crucero A.R.A. General Belgrano de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios:

6 hs Computación STF 1º 1ª STF. Lunes 7:30 a 08:50; 09:40 a 10:20- 10:30ª 11:10; jueves 07:30 a 08:50

2 hs Taller Informática y Computación STF. Jueves 11:10 a 12:30

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 11 de mayo de 2017 a las 08:00 hs (Art. 140 resol. 1000) Presentarse con documentación pertinente.