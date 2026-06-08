La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13, art 121; 128 y 141 para cubrir los siguientes espacios:

– 24 hs Asesoría Pedagógica STF, turno rotativo

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 21 de marzo a las 08.00 hs.

Presentarse con documentación pertinente.

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13, art 140 (1º llamado), el 21 de marzo del corriente año, para cubrir los siguientes espacios:

08,30 hs : 6 hs STE Huerta y Jardinería 1º1ª, STF ; (Lunes 15,50 a 16,30; 16,40 a 17,20; 17,20 a 18,00. Jueves 13,40 a 14,20; 14,20 a 15,00; 15,10 a 15,50)

; (Lunes 15,50 a 16,30; 16,40 a 17,20; 17,20 a 18,00. Jueves 13,40 a 14,20; 14,20 a 15,00; 15,10 a 15,50) 45 hs : 5 hs Producción de Plantas en vivero 4º1ª STF ; (Martes 11,10 a11,50; 11,50 a 12,30. Jueves 10.30 a 11.10; 11.10 a 11.50; 11.50 a 12,30)

; (Martes 11,10 a11,50; 11,50 a 12,30. Jueves 10.30 a 11.10; 11.10 a 11.50; 11.50 a 12,30) 00 hs : 6 hs Producción de hortalizas 5º1ª; STF ; (Martes 07.30 a 08.10; 08.10 a 08.50; miércoles 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.10; 15.10 a 15.50)

; (Martes 07.30 a 08.10; 08.10 a 08.50; miércoles 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.10; 15.10 a 15.50) 15 hs : 4 hs de Organización y gestión de la Empresa Agropecuaria 7º 1ª STF; (Martes 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.00. Jueves 15.50 a 16.30: 16.40 a 17.20)

(Martes 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.00. Jueves 15.50 a 16.30: 16.40 a 17.20) 30 hs : 4 hs Industria Carne Porcina 7º1ª STF ; (Lunes 13,40 a 14.20; 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50. Martes 09.00 a 09.40)

; (Lunes 13,40 a 14.20; 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50. Martes 09.00 a 09.40) 45 hs: 4 hs Ciencias Naturales aplicadas a los Procesos Productivos 4º1ª, STF , Perfil Prof de Biología; ( Martes 13.40ª14.20; 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50; 15.50 a 16.30)

Perfil Prof de Biología; ( Martes 13.40ª14.20; 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50; 15.50 a 16.30) 00 hs: 6 hs Matemática 3º 1ª STF; (Martes 13.40 a14.20: 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50; Miércoles 07.30 a 08.10; 08.10 a 08.50. Jueves 10.30 a 11.10).

(Martes 13.40 a14.20: 14.20 a 15.00; 15.10 a 15.50; Miércoles 07.30 a 08.10; 08.10 a 08.50. Jueves 10.30 a 11.10). 15 hs: 6 hs STE Producción Animal I Porcinos Bovinos 2º1ª, STF, ( Martes 11.10 a 11.50; 11.50 a 12.30, 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.00 ; jueves 15.50 a 16.30 16.40 a 17.20 )

Martes 11.10 a 11.50; 11.50 a 12.30, 13.40 a 14.20; 14.20 a 15.00 ; jueves 15.50 a 16.30 16.40 a 17.20 ) 30 hs 2º llamado (art. 143 resol.1000/13)

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso, por Presentación de Proyecto, según Resolución 1000/13, art 147 para cubrir los siguientes espacios:

1 h Orientación y Tutoría 1º 1ª, STF;

1h Orientación y Tutoría 1º 2ª, STF;

2hs Orientación y Tutoría 2º 1ª, STF;

2hs Orientación y Tutoría 3º 1ª, STF.

Retirar bases de concurso el 21 de marzo de 08.00 a 12.00 en el edificio escolar.

Presentación de Proyectos y CV, 27 de marzo de 08.00 a 10.00. Defensa de proyectos, 29 de marzo a las 08.00 hs.