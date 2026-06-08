La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 Crucero A.R.A. General Belgrano de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios:

– 24 hs Asesoría Pedagógica STF

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el jueves 16 de marzo a las 08.00 hs 1º llamado; (art. 140 resol. 1000); 08.15 hs 2º llamado (art. 143 resol. 1000).

Presentarse con documentación pertinente.