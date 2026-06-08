Llamado a concurso docente en Don Cristobal 2da
La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. Gral. Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a Concurso según Resolución 1000/13 y ampliatorias, para cubrir los siguientes espacios:
– 1 Cargo Jefe de Sección Vegetal SCV;
– 2 hs Economía 7º 1ª, SCV.
El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar, el 8 de marzo del corriente año a las 08:00hs. Presentarse con documentación pertinente.
La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. Gral. Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a Concurso según Resolución 1000/13 y ampliatorias, para cubrir los siguientes espacios:
– 1 h Educ. Musical 1º1ª, STF;
– 1 h Educ. Musical 1º2ª, STF;
– 2 hs Educ. Musical 2º1ª, STF;
– 2 hs Educ. Musical 3º1ª, STF;
– 4 hs Historia 4º 1ª, STF;
– 12 hs Auxiliar Educación No Formal, STF;
El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar, el 08 de marzo del corriente año a las 09:00hs 1º llamado (art. 140 resol 1000); 09:30 2º llamado (art. 143 resol 1000).
Presentarse con documentación pertinente.