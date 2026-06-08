La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13 art. 140 (1º llamado) para cubrir los siguientes espacios:

– 08.00 hs: 12 HS Auxiliar Educación no Formal (horario rotativo) STF;

– 08.15 hs: 5 hs Producción Bovinos para carne 7º 1ª STF. Martes 09.40- 10.20; 10.30-11.10; Viernes 07.30-08.10; 08.10-08.50; 09.00-09.40.

– 08.30 hs: 4 hs Industria de productos lácteos de origen bovino 7º 1ª STF. Martes 07.30-08.10; 08.10- 08.50. Miércoles 09.00-09.40; 09.40-10.20.

– 08.45 hs: 5 hs Producción de Forrajes 6º 1ª STF. Martes 09.00-09.40; 13.40-14.20; 14.20-15.00. Miércoles 07.30-08.10; 08.10- 08.50.

– 09.00 hs: 2º LLAMADO ( ART. 143 resol 1000/13)

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 27 de julio.

Presentarse con documentación pertinente.