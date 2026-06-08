La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. Gral. Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a Concurso según Resolución 1000/13 y ampliatorias, para cubrir los siguientes espacios:

1 h Artes Visuales 1º1ª, SCV; Miércoles 13.40 a 14.20

1 h Artes Visuales 1º2ª,SCV; Miércoles 14.20 a 15.00

2 hs Artes Visuales 2º1ª, SCV; Miércoles15.10 a 15.50- 15.50 a 16.30

2 hs Artes Visuales 3º1ª, SCV; Miércoles 16.40 a 17.20- 17.20 a 18.00

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar, el 29 de marzo del corriente año a las 08:00 hs (art. 140 resol 1000). Presentarse con documentación pertinente.