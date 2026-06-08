Crespo.- La Escuela Nocturna Primaria de Jóvenes y Adultos N° 97 «La Cautiva» llama a concurso por presentación de proyecto, 6 hs. cátedras de Música. El mismo debe ser orientado a la formación de una murga, enseñanza y utilización de instrumentos musicales.

Los proyectos serán recibidos en el establecimiento escolar, Sarmiento 1471 de la ciudad de Crespo, en el horario de 18 a 22 horas y por el término de tres días hábiles después de la publicación.