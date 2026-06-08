Llamado a concurso docente en Crespo
La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Gestión llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE, para cubrir los siguientes espacios el día viernes 10 de marzo a las 14:30 horas:
- Introducción a la Administración 4º “ A” CO TM. 2 hs. STF : miércoles 9:15 a 10:30 hs.
- Microeconomía 5º “A” CO TM. 2 hs. STF: martes 9:50 a 11:15 hs.
- Teoría y Gestión de las Organizaciones I, 5º “A”CO TM 2 hs. STF: lunes 8:25 a 9:50 hs.
- Teoría y gestión de las Organizaciones II. 6º “A” CO TM. 3 hs. STF: lunes 7:00 a 8:25 hs. y miércoles de 7:00 a 7:45 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.
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