La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

2 hs STF Música 1er año “C” (Lunes 16.10 a 17.30 hs)

1er año “C” (Lunes 16.10 a 17.30 hs) 2 hs STF Música 2do año “B” (Miércoles 16.10 a 17.30 hs)

Los interesados presentarse el día viernes 16 de marzo de 2018 a las 12.05 hs en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.