Llamado a concurso docente en Crespo
La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 12 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 08:00 horas:
– 2 horas Educación Musical STF 3º “B” CBC STF Turno Tarde- Martes de 17:15 a 18:30 horas
– 2 horas Educación Musical STF 1º “C” CBC STF Turno Tarde- Miércoles de 15:45 a 17:15 horas
– 2 horas Educación Musical STF 4º “B” CBC STF Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:30 horas
A las 09:00 horas:
5 horas Lengua y Literatura STF 1º “C” CBC – STF – Turno Tarde – Miércoles de 13 a 14:20 horas – Jueves de 15:10 a 16:30 horas – Viernes de 16:35 a 17:15 horas
5 horas Lengua y Literatura STF 2º “C” CBC – STF – Turno Tarde – Lunes 15:50 a 17:15 horas / Martes 13:00 a 13:40 horas / Jueves 13:40 a 15 horas
A las 09:30 horas:
3 horas Derecho Comercial 6º “B” CO – STF – Turno Tarde – Lunes 15:50 a 16:30 horas / Miércoles 15:50 a 17:15
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación.