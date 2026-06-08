Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo- La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 5 de marzo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 8:30 horas:
– 2 horas Formación Ética y Ciudadana STF 1º “A” CBC Turno Mañana – Viernes 10:30 hs a 11:55 hs Toma de posesión inmediata
– 2 horas Formación Ética y Ciudadana STF 1º “B” CBC Turno Mañana – Miércoles 10:30 hs a 11:55 hs. Toma de posesión inmediata
– 2 horas Formación Ética y Ciudadana STF 2º “A” CBC – Turno Mañana – Viernes 9 a 10:30 hs. Toma de posesión inmediata
– 2 horas Formación Ética y Ciudadana STF 2º “B” CBC – Turno Mañana – Martes 7 a 8:25 hs Toma de posesión inmediata
– 2 horas Formación Ética y Ciudadana STF 4º “A” CO – Turno Mañana – Martes 8:25 a 9:50 hs Toma de posesión inmediata
A las 9:15 horas:
– 5 hs Matemática STF 2º “B” CBC – Turno Mañana – Lunes 8:25 a 10:30 hs y Miércoles 7:40 a 9 hs. Toma de posesión inmediata
A las 9:30 horas:
– 2 horas Artes Visuales STF 2º “A” CBC T- Turno mañana – Martes 9:50 a 11:15 hs Toma de posesión inmediata
A las 10 horas:
– 1 cargo Preceptor (mujer) STF Turno Tarde. Horarios: lunes – jueves y viernes 13 a 17:30 hs. Martes y Jueves 14 a 18:30 hs Toma de posesión inmediata
A las 10:20 horas:
2 horas Idioma Extranjero (Inglés) STF 6º año “A” Turno Mañana – Lunes: 11:15 a 11:55 hs y Jueves 10:40 a 11:55 horas Toma de posesión inmediata
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación