Llamado a concurso docente en Crespo
Desconvocatoria
La Escuela Secundaria Nº60 Bicentenario informa que se desconvoca al concurso de Artes Visuales de 2º A por horario incorrecto de las horas.
Crespo- La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración desconvoca al llamado a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 2 de marzo de 2018
A las 8 horas para cubrir:
2 hs STF Artes Visuales 1º “A” CBC Turno Mañana – Martes de 11:15 a 12:35 hs
2 hs STF Artes Visuales 1º “C” CBC Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:35
2 hs STF Artes Visuales 2º “A” CBC Turno Mañana – Martes 8:25 a 9:00 hs y de 10:40 a 11:15 hs
2 hs STF Artes Visuales 2º “B” CBC Turno mañana – Martes 9:15 a 10:30 hs
2 hs STF Artes Visuales 2º “C” CBC Turno tarde – miércoles de 15:50 a 17:15
2 hs STF Artes Visuales 3º “A” CBC Turno Mañana – Jueves 7:45 a 9 hs
2 hs STF Artes Visuales 3º “B” CBC Turno tarde – miércoles 14:20 a 15:50
2 hs STF Artes Visuales 4º “B” CO Turno Tarde – miércoles de 13 a 14:20 hs
A las 9 horas:
2 hs Introducción a la Administración 4º A Turno Mañana: miércoles 9:15 a 10:30 hs
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación.