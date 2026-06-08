Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo- La Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 CGE para el día 28 de febrero de 2018 para cubrir los siguientes espacios:
A las 8 horas:
- 3 horas Biología STF 2º “A” CBC turno mañana.
Horarios: Jueves: 10:40 a 11:55 hs / Martes: 11:15 a 11:55 hs
- 3 horas Biología STF 2º “B” CBC STF Turno mañana.
Horarios: Viernes 9:15 a 10:30 hs y Viernes 11:55 a 12:35 hs.
- 3 horas Biología STF 3º “A” CBC STF Turno mañana.
Horarios: Viernes 8:25 a 9:00 hs/ 10:40 a 11:15 hs
- 2 horas Biología STF 4º “A” CO STF Turno mañana.
Horarios: Martes 9:50 a 11:15 hs
- 2 horas Biología STF 5º “A” CO STF Turno mañana.
Horarios: Martes 8:25 a 9:50 hs
A las 9 horas:
- 2 horas Físico-Química 2º “B” CBC. STF – Turno mañana.
Horario: Lunes 10:40 a 11:55 hs
- 2 horas Físico-Química 3º “A” CBC STF – Turno mañana.
Horario: Lunes 7:45 a 9:00 hs
- 2 horas Físico-Química 2º “C” CBC STF – Turno tarde.
Horario: viernes 15:50 16:30 / 16:40 a 17:15 hs.
Presentarse en la Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario, calle Sarmiento 2200, con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución. Fecha de toma de posesión 05/03.
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