Crespo- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE para el día 23 de febrero de 2018 para cubrir los siguientes espacios:

A las 11 hs: Tecnología 1º “C” CBC 2 hs. STF Turno Tarde Viernes de 13 a 14.20 hs

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución. Toma de posesión inmediata.