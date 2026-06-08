Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 el día 06 de marzo del corriente año para cubrir el siguiente cargo:

* 17.30 hs. 1 cargo de Vicerrector 2ª categoría STF Turno rotativo: lunes, martes y jueves de 13:00 a 18:35; miércoles y viernes 7:00 a 12:35 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente , DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.