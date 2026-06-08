Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo- La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE para el día 20 de febrero de 2018 a las 10 horas para cubrir los siguientes espacios:
Tecnología 3º “B” CBC 4 hs. STF jueves de 13:40 a 15:00 hs.; viernes de 14:20 a 15:50 hs.; 5º “A” CO STF 2 hs. miércoles de 7:05 a 8:25 hs.; 5º “B” CO 2 hs. STF lunes de 14:20 a 15:50 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución. Toma de posesión inmediata.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar