La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte, llama a concurso para el día jueves 23 de noviembre, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

5 hs. Lengua y Literatura 2do año “C” STF TT los miércoles de 13:10 a 14:30 hs; los jueves de 15:20 a 16:50 hs. y los viernes de 15:20 a 16:00 hs.

Primer llamado a las 8:30, segundo llamado a las 8:45. De no cubrirse, luego del segundo llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con DNI, credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa si correspondiera, carpeta de antecedentes.