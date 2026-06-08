Crespo- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte llama a concurso para el día viernes 13 de octubre de 2017, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

2hs Lenguaje y Producción Visual I 5to año “A” TM STF

los viernes de 8:30 a 9:50 hs;

3hs Lenguaje y Producción Visual II 6to año “A” TM STF

los viernes de 10:00 a 12:10 hs;

2 hs Artes Visuales 3ro año “B” STF TT

los viernes 16:00 a 17:30 hs;

2 hs Artes Visuales 4to año “B” TT STF

los viernes de 13:50 a 15:20 hs;

2 hs Artes Visuales 4to año “A” TM STF

los viernes 7:00 a 8:20 hs.

Primer llamado a las 7:30 hs, Segundo llamado 7:40 hs. De no cubrirse a las 7:50 se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 2do año “B” STF, TT los lunes de 16:50 a 18:20 hs., los martes de 14:40 a 16:00 hs y los miércoles de 17:40 a 18:20 hs. Toma de posesión inmediata.

Primer llamado a las 8:30 hs, Segundo llamado 8:40 hs. De no cubrirse a las 8:50 se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con, DNI, credencial de puntaje vigente, carpeta de antecedentes y copia de ésta publicación en un medio de comunicación.