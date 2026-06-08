La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día jueves 3 de agosto, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

– 2 hs de Educación Tecnológica de 1er año “B” TT STF los martes 13:10 a 14:30 hs.

– 4 hs. Educación Tecnológica 3er año “B” TT STF los lunes de 15:20 a 16:50 hs y los miércoles de 15:20 a 16:50 hs.

Primer llamado a las 11:00 hs., Segundo llamado a las 11:10. Tercer llamado 11:20 hs. De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos.

– 3 hs. Geografía 1er año “C” TT, STF los jueves de 15:20 a 16:50 hs.y los viernes de 13:10 a 13:50 hs.

Primer llamado a las 11:30 hs., Segundo llamado a las 11:40. Tercer llamado 11:50 hs. De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos.

Presentarse en Jorge Heinze 275 con DNI, credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa si correspondiera, carpeta de antecedentes.