La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día jueves 3 de agosto, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

5 hs. Lengua y Literatura 2do año “C” STF TT los martes de 13:10 a 14:30 hs. y los jueves de 13:10 a 15:20 hs.

Primer llamado a las 7:30, segundo llamado a las 7:40, tercer llamado a las 7:50 hs. Luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

3 hs Historia, pertenecientes a 1ro año “C” STF, TT los martes de 13:10 a 14:30 hs. Y los jueves de 14:40 a 15:20 hs.

3 hs Historia, pertenecientes a 2do año “A” STF, TM los miércoles de 8:30 a 10:40 hs.

3 hs Historia, pertenecientes a 3ro año “A” STF, TM los martes de 11:30 a 12:10 hs. Y los miércoles de 10:40 a 11:20 hs.

Primer llamado A las 8:30, Segundo llamado a las 8:45 hs., 3er llamado a las 8:50 De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

2 hs de Artes Visuales, 1ro año “A” STF TM los viernes de 11:30 a 12:50 hs.

2 hs de Artes Visuales, 1ro año “B” STF TT los viernes de 13:10 a 14:30 hs.

2 hs de Artes Visuales, 2do año “A” STF TM los viernes de 10:00 a 11:20 hs

2 hs de Artes Visuales, 2do año “B” STF TT los viernes de 14:40 a 16:00 hs.

2 hs de Artes Visuales, 2do año “C” STF TT los viernes de 16:10 a 17:30 hs.

2 hs de Artes Visuales, 3ro año “A” STF TM los viernes de 8:30 a 9:50 hs.

Primer llamado A las 9:20, Segundo llamado a las 9:30 hs., 3er llamado a las 9:40 hs. De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con DNI, credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa si correspondiera, carpeta de antecedentes.