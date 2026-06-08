Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resolución 300/13 CGE para el miércoles, 26 de julio a las 13:30 horas, para cubrir un (1) cargo de Bibliotecario SCV horario rotativo: lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas; martes y jueves de 14 a 18 horas.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje donde conste título específico, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar