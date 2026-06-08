Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes, 24 de julio de 2017 a las 8 horas para cubrir los siguientes espacios:
2 hs Geografía STF 4° “A” CO TM jueves de 10:40 hs a 11:55 hs.; 2 hs Geografía STF 5° “A” CO TM lunes de 7 a 8:25 hs.; 3 hs Geografía STF 2° “C” CBC TT martes de 14:20 a 15:50 hs. y miércoles de 13 a 13:40 hs; 2 hs Geografía STF 5° “B” CO TT miércoles de 15:50 a 17:15 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
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