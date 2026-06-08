Crespo.- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” de Crespo, llama a concurso según resolución 1000/13 CGE

3 hs de Geografía 2do año “A” STF los lunes de 8:30 a 9:10 hs y los viernes de 11:30 a 12:50 hs.

2 hs Geografía 6to año “A” STF los jueves de 10:00 hs 11:20 hs.

2 hs de Geografía 5to año “A” STF los jueves de 8:30 a 9:50 hs.

2 hs Geografía 4to año “A” STF los jueves de 7:00 hs a 8:20 hs.

Presentarse el día lunes 6 de marzo en Jorge Heinze 275 con DNI, Credencial de puntaje, copia de esta publicación y documentación correspondiente a las 9:30 hs. primer llamado y, a la hora 9:45 segundo llamado.