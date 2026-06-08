La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso según resolución 1000/13 CGE:

– 2 hs. Historia 4to “A” TM STF los viernes de 9:10 a 10:40 hs.

– 2 hs. Historia 6to “A” TM STF los lunes de 10:00 a 11:20 hs.

Primer llamado a las 9:20 hs., Segundo llamado a las 9:30. Tercer llamado 9:35 hs. Toma de posesión inmediata.

Presentarse el día jueves 6 de julio de 2017 en Jorge Heinze 275 con DNI, Credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación y documentación correspondiente.