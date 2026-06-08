La Rectoría de la ESJA Nº 33 llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedra:

4 horas Lengua 2do año CBC «B»

4 horas Lengua 3er año Orientado «A» y «B»

Horario de lunes a viernes de 19:15 a 20:20 de 20:50 a 21:40 y de 21:45 a 23:00

Presentarse en el establecimiento educativo, calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo el viernes 30 de junio de 2017 a las 19:00 horas con la documentación correspondiente.