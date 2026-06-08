Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte, llama a concurso para el día viernes 16 de junio, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:
5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 2do año “A” STF, TM los lunes de 10:00 a 12:10 y los jueves de 10:00 a 11:20 hs.
Primer llamado a las 8:30, Segundo llamado a las 8:40 hs.
Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con DNI, copia de esta publicación en un medio de comunicación, credencial de puntaje vigente y, carpeta de antecedentes
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