La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día viernes 16/06, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 2do año “A” STF, TM los lunes de 10:00 a 12:10 y los jueves de 10:00 a 11:20 hs.

Primer llamado A las 8:30, Segundo llamado a las 8:40 hs.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (CRESPO) con DNI, copia de esta publicación en un medio de comunicación, credencial de puntaje vigente y, carpeta de antecedentes

Otro llamado a concurso

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día viernes 16/6, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

2 hs CULTURA Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, pertenecientes a 4to año “A” STF, TM los lunes de 8:30 a 9:50 hs.

2 hs ARTES VISUALES, pertenecientes a 4to año “A” STF, TM los viernes de 7:00 a 8:20 hs.

2 hs CULTURA Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA, pertenecientes a 4to año “B” STF, TT, los lunes de 16:50 a 18:20 hs.

2 hs LENGUAJE Y PRODUCCIÓN VISUAL 1, pertenecientes a 5to año “A” STF, TM, los viernes de 8:30 a 9:50 hs.

3 hs LENGUAJE Y PRODUCCIÓN VISUAL 2, pertenecientes a 6to año “A” STF, TM, los viernes de 10:00 a 12:10 hs.

Primer llamado A las 7:00, Segundo llamado a las 7:10 hs. Tercer llamado 7:20 hs. De no cubrirse en el tercer llamado, se entregarán bases para la presentación de proyectos.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (CRESPO) con DNI, copia de esta publicación en un medio de comunicación, credencial de puntaje vigente y, carpeta de antecedentes