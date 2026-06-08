Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el miércoles, 14 de junio a las 16:30 horas para cubrir los siguientes espacios:
2 hs. Artes Visuales 1° “A” CBC TM STF martes de 7 a 7:45 hs. y jueves 7 a 7:45 hs; 2 hs. 2° “A” CBC TM STF martes de 8:25 a 9:00 hs y martes de 10:40 a 11:15 hs; 2 hs Artes Visuales 2° “B” CBC TM STF martes 9:15 a 10:30 hs.: 2 hs Artes Visuales 3° “A” CBC TM STF jueves de 7:45 a 9 hs.; 2 hs Artes Visuales 4° “A” CO TM STF martes de 11:15 a 12:35 hs; 2 hs. Artes Visuales 1° “C” CBC TT STF miércoles de 17:15 a 18:35 horas; 2 hs Artes Visuales 2° “C” CBC TT STF miércoles de 15:50 a 17:15 horas; 2 hs. Artes Visuales 3°”B” CBC TT STF miércoles 14:20 a 15:50 hs.; 2 hs.STF TT Artes Visuales 4° “B” CO miércoles de 13:00 a 14:20 hs.;
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.