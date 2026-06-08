Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el miércoles, 07 de junio a las 14:30 horas para cubrir el siguiente espacio:

3 hs. STF TM Inglés 6º año “A” CO STF TM lunes de 11:15 a 11:55 horas y jueves de 10:40 a 11:55 horas.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.