Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario con Orientación en Economía y Administración llamada a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 30 de mayo de 2017 para cubrir los siguientes espacios, con toma de posesión inmediata:
9 horas: 1 cargo de preceptor (varón) STF Turno mañana.
9.15 hs.: 3 hs. STF Educación Física 2º “A” CBC TT lunes 14:30 a 15:30 y miércoles 15 a 16 hs.
3 hs. STF Educación Física 2º “B” CBC TT lunes 15:35 a 16:35 hs. y miércoles 16:05 a 17:05 hs.
3 hs STF Educación Física 3º “A” CBC TT martes 15 a 16 hs. y jueves 14:30 a 15:30 hs.
3 hs STF Educación Física 3º “B” CBC lunes 17:55 a 18:35 hs. y jueves 16:40 a 18:00 hs.
3 hs STF Educación Física 4º “A” CO TT martes 16:05 a 17:05 hs. y jueves 15:35 a 16:35 hs.
3 hs STF Educación Física 6º “B” CO TT lunes 17:15 a 17:55 hs. y viernes 17:15 a 18:35 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 (Crespo) con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.