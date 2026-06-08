Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Rectoría de la Escuela de Educación Secundaria Nº 60”Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración, cita en Sarmiento 2200 de Crespo, llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para cubrir los siguientes espacios el día lunes, 06 de marzo del corriente año:
7.15 horas:
* Lengua y Literatura de 2º A CBC 5hs STF TM: Martes de 9.15 a 10.30; miércoles de 10.40 a 11.55 y jueves de 7 a 7.45
* Lengua y Literatura de 2º B CBC 5hs STF TM: Lunes de 7 a 8.25, miércoles de 11.55 a 12.35 hs. y viernes de 7 a 8.25 hs.
7:30 hs.:
* Lengua Extranjera, Inglés de 3º A STF TM: Lunes de 9.15 a 10.30 y jueves de 7 a 7.45 hs.
8:00 hs.:
* Tecnología 2º C CBC 4hs STF TT : martes de 15.50 a 17.15 y jueves de 15.10 a16.30
* Tecnología 3º B CBC 4hs STF TT: Jueves de 13.40 a 15 y viernes de 14.20 a 15.50
* Tecnología de Información y comunicación 5º A CO STF TM 2hs: miércoles de 7 a 8.25
* Tecnología de Información y comunicación 5º B STF TT 2hs: lunes de 14.20 a 15.50
8:15 hs.
* Música 1º “A” CBC 2 hs. SCV TM:jueves de 10.40 a 11.55
* Música 2° “C” CBC 2 hs. STF TT: jueves de 16.40 A 17:55 hs.
9:00 hs.:
* Geografía 2° año “B” CBC 3 hs. STF TM miércoles de 13 a 13:40 hs.; jueves 10:40 a 11.55 hs.
* Geografía 4° año “A” CO 2 hs STF TM lunes de 8:25 a 9:50 hs.
* Geografía 4° año “B” CO 2 hs. STF TT lunes de 13 a 14.20 hs.
* Geografía 6° año “A” CO 2 HS. STF TM miércoles de 7:45 a 9:00 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución. Toma de posesión inmediata.