Crespo.- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 60 ”Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración, cita en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, llama a concurso de aspirantes para cubrir:

16 hs de Orientación y Tutoría STF: 2hs para 1º “A” CBC, 2hs 1º “B” CBC, 2hs 2º “A”CBC, 2hs. 2º “B” CBC, 2 hs 3º “A” CBC del turno mañana y 2hs para 1º”C” CBC, 2hs 2º “C” CBC y 2hs 3º “B” CBC del turno tarde.

El concurso se realizará a través de presentación de proyecto y carpeta de antecedentes los que se recibirán hasta el lunes, 22 de mayo del corriente de 8 a 12 horas en mesa de entradas.

El proyecto presentado, con seudónimo, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. En el proyecto se deberá presentar una propuesta clara del trabajo a realizar durante un trimestre de acuerdo a la Resolución 3050/16 CGE.