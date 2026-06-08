La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte, llama a concurso, de acuerdo a lo dispuesto por la Res. 935/17 C.G.E:

– 16 hs de Proyecto Mejora Institucional (PMI) mediante la presentación de Proyectos enmarcados en las Resoluciones 3050/16 C.G.E. y Nº 024/17 C.G.E.

El perfil del docente solicitado por la institución es: Prof. De Matemática, Prof. De Física y Química.

Para inscripción y retirar las bases del proyecto, presentarse el día martes 16 de mayo de 2017 en el horario de 10 a 12 hs. en Jorge Heinze 275, Crespo