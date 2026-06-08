Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el viernes, 12 de mayo a las 14.30 hs. para cubrir 3 hs. STF TT Derecho Comercial lunes de 15:50 a 16:30 hs. y miércoles de 15:50 a 17:20 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.