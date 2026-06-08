La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte, llama a concurso según resolución 1000/13 CGE:

– 2 hs de Educación Tecnológica de 1er año “B” TT STF los martes 13:10 a 14:30 hs.

– 2 hs de Educación Tecnológica de 1er año “C” TT STF los lunes 16:50 a 18:20 hs.

– 4 hs. Educación Tecnológica 3er año “B” TT STF los lunes de 15:20 a 16:50 hs y los miércoles de 15:20 a 16:50 hs.

Primer llamado a las 8:40 hs. Segundo llamado a las 8:50. Tercer llamado 8:55 hs.

– 2 hs. Historia 4to “A” TM STF los viernes de 9:10 a 10:40 hs.

– 2 hs. Historia 6to “A” TM STF los lunes de 10:00 a 11:20 hs.

Primer llamado a las 9:20 hs. Segundo llamado a las 9:30. Tercer llamado 9:35 hs.

Un cargo de Preceptora (mujer) Turno Tarde STF

Primer llamado a las 9:45 hs. Segundo llamado a las 9:50 hs.

Presentarse el día miércoles 10 de mayo de 2017 en Jorge Heinze 275 con DNI, Credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación y documentación correspondiente.