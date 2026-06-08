Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el lunes, 08 de mayo a las 11 horas para cubrir el siguiente espacio:

3 hs. STF TM Biología 1º “C” CBC STF TT Martes de 17:15 a 18:35 horas; jueves de 17:55 a 18:35 horas.

En el caso de no cubrirse el espacio se convocará a un segundo llamado a concurso a las 11:30 horas.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.