Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llamada a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes, 24 de abril del corriente año para cubrir los siguientes espacios:
7:45 horas: 1 cargo de preceptor (mujer) STF TT de 13 a 17:30 horas.
8:00 hs.: 5 hs. Matemática 2º “B” CBC TM lunes 8:25 a 10:30; miércoles 7:45 a 9:00 hs.
8:15 horas: 2 hs. Formación Ética y Ciudadana 1º “A” CBC STF TM viernes de 10:40 a 11:55 hs;
2 hs. Formación Ética y Ciudadana 1º “B” CBC STF TM miércoles de 10:40 a 11:55 hs.;
2 hs Formación Ética y Ciudadana 2º “A” CBC STF TM viernes de 9:15 a 10:30 hs.;
2 hs. Formación Ética y Ciudadana 2º “B” CBC STF TM martes de7:00 a 8:25 hs.;
2 hs. Formación Ética y Ciudadana 4º “A” CO STF TM martes de 8:25 a 9:50 hs.;
8:30 hs.: 4 hs. Educación Tecnológica 2º “C” CBC STF TT martes de 15:50 a 17:15 y jueves de 15:10 a 16:30
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.