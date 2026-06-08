La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 60 ”Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración, cita en Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo, llama a concurso de aspirantes para cubrir:

* 15 hs cátedras con carácter de Suplente Término Fijo para desempeñarse como Referente Técnico.

El Concurso se realizará a través de presentación de proyecto y carpeta de antecedentes los que se recibirán hasta el 6 de marzo de 2017 de 8 a 12

Para su evaluación se seguirán los lineamientos de la legislación vigente: 2937/10 CGE y Resol 1000/13 CGE.

El proyecto presentado, con seudónimo, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, actividades inter/multi/pluridisciplinares. Recursos. Estrategias. Cronograma. Evaluación. El proyecto deberá presentar una propuesta clara del trabajo a realizar durante el ciclo lectivo cumpliendo con lo solicitado en la Resolución 2937/10 CGE.

* 16 hs de Orientación y Tutoría STF: 2hs para 1º A, 2hs 1º B, 2hs 2º A, 2hs. 2º B, 2 hs 3º A del turno mañana y 2hs para 1ºC, 2hs 2º C y 2hs 3º B del turno tarde.

El Concurso se realizará a través de presentación de proyecto y carpeta de antecedentes los que se recibirán hasta el 6 de marzo de 2017 de 8 a 12 horas.

El proyecto presentado, con seudónimo, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. En el proyecto deberá presentar una propuesta clara del trabajo a realizar durante el ciclo lectivo de acuerdo a la Resolución 3050/16 CGE.

* 6hs de Prácticas Educativas 6º año A ciclo orientado: 2hs. frente a alumnos: lunes de 9.50 a 11.15 y 4 hs.extracurriculares Para su evaluación se seguirán los lineamientos de la legislación vigente: Resol 3344/10 CGE y Resol 1000/13 CGE.

El proyecto presentado deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. Cronograma

El Concurso se realizará a través de presentación de proyecto y carpeta de antecedentes los que se recibirán hasta el 6 de marzo de 2017 de 8 a 12.