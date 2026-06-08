La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso según resolución 1000/13 CGE:

– 2 hs de Física y Química de 2do año “C” TT STF los martes 16:50 a 18:20 hs.

Presentarse el día martes 25 de abril de 2017 en Jorge Heinze 275 con DNI, Credencial de puntaje vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación y documentación correspondiente.Primer llamado a las 11:40 hs., segundo llamado a las 11:45, a las 11:50 hs tercer llamado. Toma de posesión inmediata. De no cubrirse luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos.