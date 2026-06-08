La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día viernes 7 de abril, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

2 hs Artes Visuales, pertenecientes a 2do año “B” STF, TT los días viernes, de 14:40 A 16:00 hs. Primer llamado A las 7:20, Segundo llamado a las 9:25 hs., 3er llamado a las 9:30 hs. De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (CRESPO) con DNI, credencial vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa si correspondiera, carpeta de antecedentes