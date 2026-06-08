Llamado a concurso docente en Crespo
La Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración desconvoca a concurso del día 4 de abril del corriente año para cubrir 9:30 hs: 3 hs. STF TT Física y Química 1º “C” CBC lunes de 13 hs a 14.20 hs; jueves 14:20 a 15:00 horas y llama a concurso según Resol. 1000/13 y Resol. 300/13 para el día jueves, 6 de abril de 2017 para cubrir los siguientes espacios:
9:30 hs:
3 hs. STF TT Física y Química 1º “C” CBC lunes de 13 a 14:20 hs; viernes 14:20 a 15:00 hs.
3 hs. STF TT Biología 3º B CBC lunes de 15:50 a 16:30 hs; viernes de 13:00 a 14:20 hs.
2 hs. STF TT Biología 4º B CO viernes de 15:50 a 17:15 hs.
2 hs. STF TT Biología 5º B CO viernes de 17:15 a 18:35 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de institución.
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