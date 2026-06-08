Crespo.- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resolución 1000/13 y Resolución 300/13 para el día martes, 04 de abril de 2017 para cubrir el siguiente espacio: 9:30 horas:

3 hs. STF TT Física y Química 1º “C” CBC lunes de 13:00 a 14:20 hs.; jueves de 14:20 a 15:00 horas.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.