La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” con Orientación en Arte, llama a concurso para el día viernes 31 de marzo, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

5 hs. De Lengua y Literatura , pertenecientes a 2do año “C” STF, TT los días Martes de 13:10 a 14:30 hs. y jueves de 13:10 a 15:20 hs. Primer llamado A las 8:30, Segundo llamado a las 8:40 hs., 3er llamado a las 8:50 De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos.

2 hs Artes Visuales, pertenecientes a 2do año “C” STF, TT los días viernes, de 16:10 A 17:30 hs. Primer llamado A las 9:00, Segundo llamado a las 9:10 hs., 3er llamado a las 9:15 De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con DNI, credencial vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, constancia de personal de la casa si correspondiera, credencial de puntaje, carpeta de antecedentes.