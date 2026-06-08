Crespo.- La Rectoría de la Escuela de Educación Secundaria Nº 60”Bicentenario” con

Orientación en Economía y Administración, cita en Sarmiento 2200 de Crespo, realiza el

segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para cubrir

el siguiente espacio el día jueves, 30 de marzo del corriente año a las 17:00 horas:

✓ Tecnología 2º C CBC 4hs STF TT : martes de 15.50 a 17.15 y jueves de 15.10 a 16.30 hs.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de

antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.