Llamado a concurso docente en Crespo
Crespo.- La Rectoría de la Escuela de Educación Secundaria Nº 60”Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración, cita en Sarmiento 2200 de Crespo, llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para cubrir los siguientes espacios el día miércoles 29 marzo del corriente año a las 15:30 horas:
* Tecnología 2º C CBC 4hs STF TT : martes de 15.50 a 17.15 y jueves de 15.10 a 16.30 hs.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.
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