La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 Profesor Walter Heinze con Orientación en Arte, llama a concurso para el día jueves 23 de marzo, según resolución 1000/13 CGE las siguientes horas cátedra:

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 3er año “B” STF, TT los martes de 13:10 a 14:30 y los jueves de 16:10 a 18:20 hs y de 11:30 a 12:10 hs.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 1er año “C” STF, TT los lunes de 13:10 a 13:50 y de 15:20 a 16:50 y los miércoles de 16:50 a 18:20 hs.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 2do año “B” STF, TT los lunes de 16:50 a 18:20 hs., los martes de 14:40 a 16:00 hs y los miércoles de 17:40 a 18:20 hs.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 3er año “B” STF, TT los martes de 13:10 a 14:30 y los jueves de 16:10 a 18:20 hs.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 4to año “B” STF, TT los miércoles de 14:40 a 16:00 y los jueves de 12:30 a 13:10 hs y de 13:50 a 15:20 hs.

5 hs Lengua y Literatura, pertenecientes a 2do año “A” STF, TM los lunes de 10:00 a 12:10 y los jueves de 10:00 a 11:20 hs.

Primer llamado a las 8:30, Segundo llamado a las 8:40 hs., 3er llamado a las 8:50. De no cubrirse, luego del tercer llamado se entregarán las bases para la presentación de proyectos. Toma de posesión inmediata.

Presentarse en Jorge Heinze 275 (Crespo) con DNI, credencial vigente, copia de esta publicación en un medio de comunicación, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes.