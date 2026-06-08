Crespo.- La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración realiza el segundo llamado a concurso según Resol. 1000/13 y Resol. 300/13 para el día miércoles, 01 de marzo de 2017 para cubrir los siguientes espacios:

14:00 horas: 2 hs STF TM Física y Química 2º “B” CBC lunes de 10:40 a 11:55 hs.

2 hs. STF TM Física y Química 3º “A” CBC lunes de 7:45 a 9:00 hs.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un tercer llamado a concurso a las 14:30 horas.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes y si correspondiera, constancia de personal de la institución.

Si no se cubre alguno de los espacios después del tercer llamado, se convocará a concurso por Proyecto y Antecedentes (Resol. 389/12 CGE). Retirar bases día jueves, 02 de marzo del corriente año en el horario de 8 a 11 horas. Presentación de proyectos: lunes, 06 de marzo del corriente año de 8 a 11 y de 15 a 17:00 horas en la Rectoría.