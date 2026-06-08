Costa Grande- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 Agustín de la Tijera de Costa Grande con orientación en Economía y Administración, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras, conforme a lo dispuesto por Res. 1000/13 C.G.E.

– 3 hs Suplente Cargo Vacante Educación física 4º C.O. T. Mañana

Lunes 12:05 hs a 12:45 hs. – 12:45 hs a 13:25 hs – 13:25 hs. a 14:00 hs

Por renuncia de la profesora Carla Ledesma

3 hs Suplente Psicología 4º C.O, T. Mañana

Lunes 7:45 hs a 8:25 hs – 8:25hs a 9:05 hs – 9:05hs a 9:45 hs

3 hs Suplente Filosofía 5º C.O T. Mañana

Lunes 9:55hs a 10:35 hs – 10:35 hs a 11:15 hs – 11:25 hs a 12:05 hs

2 hs Suplente Formación Ética y Ciudadana 5º C.O T. Mañana

Jueves 7:45 hs a 8:25 hs – 8:25 hs a 9:05 hs

2 hs Suplente Formación Ética y Ciudadana 4º C.O T. Mañana

Jueves 9:05 hs a 9:45 hs – 9:55 hs a 10:35 hs

2 hs Suplente Formación Ética y Ciudadana 3º C.B T. Mañana

Jueves 10:35 hs a 11:15 hs – 11:25 hs a 12:05 hs

Por licencia de la profesora Patricia Popp desde el 27 de febrero por 30 días.

3 hs Suplente Historia 2º A C.B. Turno Mañana

Viernes 7:45 hs a 8:25 hs – 8:25 a 9:05 hs – 9:55 hs a 10:35 hs

2 hs Suplente Historia 4º C.O Turno Mañana

Jueves 7:45 hs a 8: 25 hs – 8:25 hs a 9:05 hs

3 hs Suplente Historia 3º C.B Turno Mañana

Jueves 9:05 hs a 9:45 hs – 9:55 hs a 10: 35 hs

Viernes 9:05 hs a 9:45 hs

2 hs Suplente Historia 5º C.O Turno Mañana

Jueves 10:35 hs a 11:15 hs – 11:25 hs a 12:05 hs

Por licencia de la profesora Waigadt Blanca desde el 01 de marzo por 30 días.

1 (un) cargo asesor/a pedagógico/a 3ra. Categoría (12 horas) – SCV – turno mañana – días y horarios:

Lunes 9:05 – 9:45 hs. • 9:55 – 10:35 hs. • 10:35 – 11:15 hs. • 11:25 – 12:05 hs.

Miércoles 9:05 – 9:45 hs. • 9:55 – 10:35 hs. • 10:35 – 11:15 hs. • 11:25 – 12:05 hs.

Viernes 9:05 – 9:45 hs. • 9:55 – 10:35 hs. • 10:35 – 11:15 hs. • 11:25 – 12:05 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta 40, el día viernes 2 de marzo del corriente año a las 10:00 hs (primer llamado) – 10:30 (segundo llamado), con la documentación requerida según normativa vigente. En caso de lluvia se llevara a cabo en Dirección Departamental de Escuela Diamante a la misma hora.