La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” con Orientación en Economía y Administración, de Costa Grande, Dpto Diamante (CUE3002600) llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras,

1 Cargo de Maestra/o en 1º año STF T. Mañana (Suplencia de Schulz, Gladis por 28 días)

Lunes a Viernes 7.45 – 12.05 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta provincial N° 40, el día Miércoles 8 de Marzo del corriente año a las 8.30 hs de acuerdo a la normativa vigente Res. 1000/13 C.G.E. (art 141 desde el inciso a) hasta el inciso h) con la siguiente documentación:

Credencial de puntaje, DNI, constancia de antigüedad, certificación de personal de la casa y/o carpeta de antecedentes.

En caso de lluvia se llevara a cabo en Dirección departamental de Escuela Diamante 25 de Mayo 324 a la misma hora.